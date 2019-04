Basketballers van Uitsmijters gaan voor de derde promotie op rij

volleybal Wopereis gaat, Vellener komt bij Eurosped

10 april VROOMSHOOP – Eurosped heeft Charlot Vellener vastgelegd voor volgend seizoen. De 17-jarige spelverdeelster uit Almelo komt over van Alterno. Vellener is in Vroomshoop de opvolgster van Rochelle Wopereis, die na dit seizoen vertrekt bij Eurosped.