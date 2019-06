Been heel dicht bij zege in Outdoor Wierden

Kirsten Wild wint ook tweede etappe van Tour de Bretagne Féminin

7 juni Kirsten Wild heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Tour de Bretagne Féminin op haar naam gebracht. De geboren Almelose won woensdag in Goven de massasprint, een dag later was het in Pontivy opnieuw raak toen het peloton compleet op de meet afstormde. Beide keren viel de overmacht op waarmee de 36-jarige renster van WNT-Rotor de rest van het peloton wist te verslaan.