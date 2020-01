Bekerdroom Apollo 8 spat uiteen na zinderende halve finale tegen Sliedrecht Sport

BORNE - De bekerdroom van Apollo 8 is uiteengespat. In een zinderende halve finale verloor het team van de trainers Bart en Thijs Oosting met 3-2 van Sliedrecht Sport.

Sporthal De Veste zat gezellig volgepakt voor de kraker in de halve finale van de beker. Trainers Bart en Thijs Oosting stuurden Tess de Vries, Kim Klein Lankhorst, Juliet Huisman, Rianne Vos, Carlijn Koebrugge, Ilona ter Avest en libero Florien Reesink het veld in om de klus te klaren. Gesteund door een blaasorkest op de tribune moesten zij Apollo voor de tweede keer in twee jaar tijd naar de eindstrijd van het bekertoernooi helpen.

Na een gelijkopgaande start sloeg Apollo in de eerste set als eerste een gaatje. Spelverdeelster Klein Lankhorst zorgde voor veel variatie aan het net en in aanvallend opzicht zette de thuisploeg de landskampioen onder druk (13-10). Het dwong Vera Koenen, de Hengelose coach van Sliedrecht Sport, tot het nemen van een time-out. De bezoekers kwamen daarna beter in de wedstrijd en na een passfout van Rianne Vos kwam Sliedrecht Sport bij 16-17 zelfs op voorsprong. Apollo wisselde een paar keer en kwam dankzij een ace van Huisman bij 20-20 weer op gelijke hoogte. Ilona ter Avest hielp de thuisploeg bij 24-23 op setpoint, waarna Huisman na een rally de eerste set binnen sloeg voor Apollo.

Droomstart

De Bornse vrouwen hadden met de 1-0 voorsprong op het scorebord hun gedroomde start te pakken en het publiek stond op de banken. Een stunt hing in de lucht. Ook in de tweede set waren de verschillen klein. Apollo speelde met vertrouwen en knokte voor iedere bal. Toch kon Sliedrecht bij 16-16 uitlopen naar 16-19. De thuisploeg liet zich daar niet door van de wijs brengen. Behield de rust en kwam via een fraai blokpunt van Carlijn Koebrugge bij 21-21 weer op gelijke hoogte. Het zorgde voor een vreugde-explosie in De Veste. Er volgde een spannende slotfase waarin Sliedrecht Sport twee keer op setpoint kwam. Het eerste punt was niet aan de Zuid-Hollanders besteed, maar bij de tweede kans was het wel raak, 24-26.

Met de stand weer in evenwicht kon Apollo opnieuw op zoek naar een voorsprong. Maar op de service van Brechtje Kraaijenvanger liep Sliedrecht al snel uit in de derde set. De Bornse vrouwen waren de grip op de wedstrijd kwijt en zagen de bezoekers doordenderen naar 8-15. Hoewel Apollo bleef vechten, lukte het niet om de opgelopen schade te repareren en met 20-25 moest het de setwinst aan Sliedrecht Sport laten.

Laatste kans

Voor Apollo restte er nog een kans om de bekerfinale te bereiken, maar dan moest de vierde set wel worden gewonnen. De start van de thuisploeg was hoopgevend met een heerlijk blok van Ter Avest, een uitgeslagen aanval van Sliedrecht en een rake klap van Emma Bredewoud. Apollo liep uit naar 12-4 en daarmee was het geloof weer helemaal terug. Tekenend voor de overtuigende wijze waarop de thuisploeg speelde, was dat Sliedrecht-coach Koenen op dat moment al haar tweede time-out nam. Apollo leek ontketend en liet Sliedrecht kansloos in het vervolg van de set. Bredewoud serveerde de thuisploeg naar setpunt (24-11), dat niet veel later werd benut via een uitgeslagen aanval van Sliedrecht Sport: 25-13.

Beslissing

Een tiebreak moest beslissing brengen wie naar de bekerfinale in de Maaspoort in Den Bosch zou gaan. De spanning in de Bornse sporthal was voelbaar. Net als vorig jaar stond Apollo op de drempel van de bekerfinale. Die eindstrijd kwam nog dichterbij toen Apollo in de vijfde set een 4-1 voorsprong nam na een snoeiharde score van Koebrugge. Beide teams wisselden van speelhelft bij 8-4 in Borns voordeel, maar bij 9-9 waren de bordjes weer in evenwicht. Sliedrecht had zich knap teruggeknokt en was nu ook vastbesloten door te denderen.

De bezoekers kwamen met 10-12 voor. Zo dichtbij als de bekerfinale luttele minuten terug nog leek voor Apollo, zo ver weg was deze nu. De ingevallen Tess de Vries bracht de thuissupporters echter opnieuw in extase door de stand weer op 12-12 te brengen. Na een uitgeslagen aanval van Sliedrecht Sport kwam Apollo zelfs op matchpoint. Het publiek scandeerde ‘één, één, één’. Maar Sliedrecht Sport kwam opnieuw terug, 14-14. De bezoekers kwamen vervolgens zelf op matchpoint na een uitgeslagen aanval van Tess de Vries. Christie Wolt velde uiteindelijk het vonnis over Apollo door de 14-16 binnen te slaan en Sliedrecht naar de finale te helpen.

Apollo 8 - Sliedrecht Sport