Bekerstunt Krekkers blijft uit, Apollo en Set-Up’65 door naar kwartfinale

Krekkers zag hoe Dynamo vol gas van start ging in sporthal De Haambrink in Mariaparochie, maar de topdivisionist had moeite dat niveau langere tijd vol te houden. De thuisploeg profiteerde en won de tweede set. Krekkers kon in de vierde set tot de vijftien punten meekomen, maar daarna sloeg Dynamo het beslissende gat.

Desalniettemin verliet de ploeg uit Mariaparochie het bekertoernooi met opgeheven hoofd. “We hebben goed gespeeld, maar kwamen op bepaalde stukjes net tekort”, sprak trainer Gertjan ter Harmsel.

Apollo 8

Voor eredivisionist Apollo 8 stond de op papier gemakkelijke uitwedstrijd tegen SSS uit Barneveld op het programma. Het trainersduo Bart en Thijs Oosting waarschuwde hun ploeg desondanks dat het de tegenstander niet moest onderschatten. Het leverde een degelijke wedstrijd op van de bezoekers, waarin Apollo verschillende speelsters rust gaf.

Desondanks was het krachtverschil evident aanwezig. “We hoefden maar een klein beetje gas te geven of we maakten het verschil”, sprak trainer Bart Oosting. Apollo speelt in de volgende ronde tegen Dynamo Apeldoorn.

Set-Up’65

Na drie nederlagen op rij in de competitie, lukte het Set-Up in de beker wel te winnen. Nadat de spannende eerste set nog verloren ging (22-25), grepen de Ootmarsumse vrouwen vanaf set twee het initiatief. Er werd goed geserveerd en dankzij sterk spel van Carmen Oude Luttikhuis en prima spelverdeling van Kiki von Piekartz nam Set-Up een 2-1 voorsprong.

In de vierde set ging het lange tijd gelijk op, maar bij 16-16 kreeg de thuisploeg een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Kirsten Oude Luttikhuis met een bovenbeenblessure. Merle Baasdam kwam erin als haar vervanger. Dat bleek een gouden wissel, want in de slotfase scoorde Baasdam het ene na het andere punt en hielp Set-Up aan de winst. De Ootmarsumse vrouwen nemen het in de volgende op tegen Peelpush.

