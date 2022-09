Belangrijke test in Marokko voor Mirjam Pol

„De Rallye du Maroc is drie maanden voor de Dakar rally. De nieuwe rallymotor is ingereden dus dit is hét moment om mens en machine te testen”, aldus Mirjam Pol. „Deze wedstrijd staat bekend om haar moeilijkheidsgraad, de specials zijn intensief, gevarieerd en er wordt een groot beroep op het navigatietalent van de rijders gedaan. Ik kijk er erg naar uit.”

De wedstrijd wordt gereden van 1 tot en met 6 oktober en is een onderdeel van de FIM Cross-Country Rally World Championship. Het W2RC bestaat uit vier wedstrijden. Pol gaat aan de leiding in het WK-klassement bij de vrouwen. „Maar de wereldtitel behalen in het W2RC is geen hoofddoel op zich. Ik heb dat ook niet in de hand. Het lukt mij niet om aan de laatste wedstrijd eind oktober mee te doen. Die wordt in Andalusië gereden en stond eerder dit jaar op het programma (juni 2022, red.) maar werd verzet. Mijn agenda en mijn budget laten het gewoon niet toe. Mijn focus is de Dakar rally. Dat ís en blijft voor mij het hoofddoel.”