Ben Schröder wint Indoor Drachten

BZC komt wederom tekort in slotfase

21 januari UTRECHT - De waterpoloërs van Schuurman BZC gingen voor de tweede dag in successie in de slotfase onderuit. Zaterdag werd in het eigen Timpke ongelukkig verloren van ZPC Amersfoort, een dag later bleek koploper UZSC in Utrecht in de laatste periode over meer kracht en inhoud te beschikken: 7-5.