Benauwde zege BZC

Het was de hele wedstrijd spannend in Wormerveer. In elke periode zat er niet meer dan één treffer tussen beide teams. BZC leidde in de eerste en tweede periode met 2-1 en 6-5. Na drie partjes was het echter gelijk: 9-9. Onder aanvoering van Bilal Gbadamassi en Filip Klajevic, die beide vier keer scoorden, sloeg de Borculose ploeg in de laatste periode toe