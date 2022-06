Bent Viscaal gaat bijna zelf racen op Le Mans: ‘Magisch’

LE MANS - Het is bijna zo ver, de 24 uur van Le Mans. Veel autosportcoureurs hebben deelname aan deze race hoog op hun ‘to do lijstje’ hebben staan. Voor Bent Viscaal (20) uit Albergen is het dit weekeinde daadwerkelijk zo ver.

„Het is een waar genoegen om op de deelnemerslijst van de 24 uur van Le Mans te staan”, vertelt Bent Viscaal vanuit Frankrijk. Gisteren was al de eerste vrije training. Vandaag zijn er nog twee vrije trainingen en is de kwalificatie. De 90ste editie van de 24 uur van Le Mans begint zaterdag om 16.00 uur en finisht exact een dag later. „Dit is een race waar ik van jongs af aan naar keek, ik probeerde altijd zo lang mogelijk te blijven zitten. Deze plaats heeft iets magisch. Vanaf het moment dat ik voet op deze grond mocht zetten, voelt het alsof ik op een heilige plaats ben.”

Viscaal kwam het afgelopen seizoen uit in de Formule 2, maar dat kreeg geen vervolg. Viscaal kon wel rekenen op de aandacht van teams uit de endurancewereld. Met Algarve Pro Racing werd een contract overeengekomen voor het European Le Mans Series-seizoen, waarin Viscaal tot dusver twee wedstrijden heeft afgewerkt. In de tussentijd zou hij ook debuteren in het wereldkampioenschap enduranceracen. Viscaal werd door ARC Bratislava uitgenodigd om deel te nemen aan de 6 uren van Spa-Francorchamps. Tot racen kwam het echter niet, omdat teameigenaar en -genoot Miroslav Konopka vanwege een crash vroegtijdig moest opgeven.

In Le Mans wacht een nieuwe kans. Wederom vindt de Tukker teameigenaar Konopka naast zich, ditmaal wordt de knalgele wagen met startnummer 44 gedeeld met de ervaren Tristan Vautier. „Mijn debuutseizoen in het enduranceracen verloopt eigenlijk heel goed”, aldus Viscaal. Ik heb inmiddels mijn eerste rondjes op het Circuit in Le Mans gereden en ben behoorlijk onder de indruk. Maar om me aan doelstellingen te wagen is denk ik niet verstandig. Ik heb nog nooit aan fysieke 24-uursraces deelgenomen, enkel aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Daarin finishte ik overigens wel als derde. Ik hoop dat Miro, Tristan en ik een probleemloze tijd tegemoet mogen gaan en dan zien we vanzelf wat er binnen de mogelijkheden ligt. Finishen is hier het eerste doel, een mooie klassering komt daarna.”