Bent Viscaal mag eindelijk weer racen

JEDDAH - Na een periode van twee maanden zonder race, is het dit weekeinde eindelijk weer showtime in de Formule 2. En dus komt ook bent Viscaal uit Albergen weer in actie. In Saudi-Arabië hoopt de coureur van Trident op een podiumplek.

Na de drukke maand september met zes Formule 2-races, moest Viscaal in oktober en november vooral het geduld bewaren. „We hebben in de eerste zes raceweekends meermaals gezien dat Trident en ik een gevaarlijke combinatie vormen, als we het totaalpakket op orde hebben”, vertelt hij in aanloop naar het raceweekeinde in Saudi-Arabië. „Dat bleek voor de buitenwacht het beste op Monza, waar ik tweede en zevende werd. Daarnaast hebben wij echter ook in Baku en tijdens de training in Sochi gezien dat we wat betreft pace over een langere afstand niet onderdoen voor de koplopers.”

Kwalificatie belangrijk

Om succesvol te kunnen zijn, is een goede kwalificatie heel belangrijk. „Als we op vrijdagmiddag bij de beste tien eindigen, verwacht ik dat in het weekeinde voor een podiumplaats kunnen gaan”, aldus Viscaal. „Bij de huidige Formule 2-regels is het van groot belang om een klassering in de top tien te noteren in de kwalificatie, al heb ik in Monza laten zien dat het ook van buiten de top tien mogelijk is om naar voren te rijden. Het wordt echter een stukje makkelijker als je er op de startopstelling al bij staat.”

De kwalificatie is vrijdag om 16.20 uur Nederlandse tijd. Zaterdag zijn er twee sprintraces (13.30 uur en 19.40 uur), zondag om 15.25 uur is de Feature race op hetzelfde circuit waar ook de Formule 1 in actie komt.