Berendsen is verbaasd: 'Eurosped geplaatst voor kampioenpoule? Zou kunnen'

De oefenmeester is wars van vooruitkijken. "Voorbeschouwingen vind ik onzin. We moeten nog twee competitiewedstrijden spelen. Er kan nog zoveel gebeuren, speelsters kunnen bijvoorbeeld geblesseerd raken, dat kan alles op zijn kop zetten. Het zijn zaken waar ik me niet mee bezig wil houden."

Berendsen wordt door sommigen de beste volleybaltrainer van Nederland genoemd, hij is alleen met zijn eigen team bezig. "Vooruit kijken heeft geen zin. Ik beperk me tot zaken waar ik wel invloed op heb. Ik probeer mijn speelsters beter te laten spelen, zodat hopelijk het team beter wordt."

Dat Sliedrecht in het reguliere seizoen de beste is beaamt Berendsen. Of dat in de kampioenspoule ook zo zal zijn? ''Je kunt niet in de toekomst kijken. Ik houd me bezig met mijn eigen team en probeer dat zo goed mogelijk te doen."