Bij het vernieuwde Apollo 8 krijgen jonge spelers een kans

De volleyballers van Apollo 8 dreigen na enkele nederlagen de titel in de tweede divisie mis te lopen. De ploeg van trainer Rob Smienk is geen lijstaanvoerder meer. Vocasa 2 heeft Apollo 8 van de koppositie gestoten. Maar chagrijnig klinkt Smienk allerminst als de recente resultaten ter sprake komen. Zijn ploeg presteert boven verwachting. Promotie naar de eerste divisie is allerminst een must. De hoofdmacht heeft een transformatie ondergaan. Jonge spelers krijgen een kans. Ook zit er meer publiek op de tribune dan in de afgelopen jaren. Verjongen en meer leven in de brouwerij creëren: dat waren de twee opdrachten waarmee Smienk en zijn assistent Rob Honigh dit seizoen aan de slag zijn gegaan in De Veste.