Bij Jolly Jumpers uit Tubbergen staat basketbal niet altijd op één

Na twee verloren wedstrijden afgelopen oktober pakt Jolly Jumpers zaterdagavond de draad weer op. In Katwijk, waar de ploeg van trainer Mart Kieftenbeld het in de Women’s Basketball League opneemt tegen Grasshoppers. Zonder de vaste waarden Anke Rikhof, Pien Nijhuis en Iris Zwart. Het drietal is werkzaam in een cruciaal beroep en heeft te kennen gegeven het niet verantwoord te vinden in deze coronacrisis te gaan basketballen.