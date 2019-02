Bijzonder jaar voor Excelsior'31 speler Niek Davina

Het is 5 januari 2019 als Excelsior’31 een oefenduel speelt tegen Quick’20. De Rijssense hoofdklasser wint met 5-1 van de derdedivisionist, maar dat lijkt niet eens het meest speciale aan de wedstrijd te zijn. Na 75 minuten spelen vervangt Niek Davina Michel Gerritsen Mulkes bij Excelsior. Voor eerstgenoemde betekend het na veertien maanden zijn rentree in het eerste elftal van de Rijssenaren. “Het publiek dat er was klapte toen ik erin kwam, net als de spelers”, zegt Davina ruim een maand na zijn rentree. ,,Dat doet wel iets met je.”