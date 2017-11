Bijzonder ruime setzege voor volleyballers Time Out '75

Vijfde plek voor Ronhaar op EK Veldrijden

5 november TABOR - Pim Ronhaar is vijfde geworden op het EK Veldrijden voor junioren. De renner uit Hellendoorn streed zondag in het Tsjechische Tabor tot het eind om de medailles, maar de Brit Ben Tulett passeerde hem en zijn landgenoot Ryan Kamp (vierde) in de slotronde.