Bijzondere prestatie van Twentse autocoureur Larry ten Voorde

Bovendien was hij vorig jaar ook al zeer succesvol met winst in diezelfde klassen. Ten Voorde is de eerste coureur die erin slaagt om twee jaar achter elkaar zowel de Supercup als de Carrera Cup te winnen. „Ongelooflijk”, jubelde Ten Voorde. „Het was een jaar met ups en down, waarbij ik de downs gelukkig zo beperkt mogelijk heb weten te houden. Ik ben echt mega blij, er kwamen ook best wel wat emoties bij kijken bij deze prestaties.”