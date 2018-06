Biljarters HCR Prinsen redden het niet

In de reguliere competitie bleek al dat de beide finalisten aan elkaar gewaagd waren. Zo won Prinsen in eigen huis met 6-2 en eindigde het treffen in Den Haag in een 4-4 gelijkspel. Die laatste stand stond zaterdagavond eveneens op het scorebord. Nadat Prinsen voortvarend begon aan het eerste finaleduel viel er bij alle vier de partijen halverwege een voorsprong voor de ploeg uit Haarlo te noteren. ,,We dachten op 6-2 te komen. Anno de Kleine stond bijna de hele wedstrijd voor, maar de tegenstander had een goede eindspurt", keek Prinsen terug op de 4-4.