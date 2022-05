Blessures en ziekte blijven Eurosped dwars zitten: Vroomshoopse vrouwen trekken zich terug uit B-poule

Markelose judoka Hilde Jager grijpt op EK net naast het brons

Hilde Jager werd op het EK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia uitgeschakeld door de Sloveense Anka Pogacnik. De Markelose judoka had zich als winnaar van haar poule rechtstreeks voor de halve finales geplaatst. Daarin was de Française Marie-Ève Gahié haar de baas.

