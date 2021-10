Blij met honorering volleybalbond: teams Devoko nu in eerste en derde divisie

Nijverdal­se coureur Max Schwarte maakt indruk in finalewed­strijd van EK in Hellen­doorn

4 oktober HELLENDOORN - Zijn ouders hadden liever gezien dat Max Schwarte ‘gewoon’ was blijven motorcrossen, maar de 21-jarige Nijverdaller is gevallen voor de enduro. Zaterdag werd hij in Hellendoorn derde in de finale van zijn eerste EK.