Blijft de landstitel bij Het Ravijn? Polar Bears dient protest in tegen doelpunt in beslissende wedstrijd

Uitslagen en verslagen handbal: ZVBB'21 na zege kampioen van de tweede divisie

Handbal – ZVBB’21 is zaterdagavond kampioen geworden van de tweede divisie. De ploeg van trainer Afton Groener won in eigen huis van Zeeburg (24-17) en is daarmee gepromoveerd naar de eerste divisie. De Tukkers verloren in diezelfde competitie thuis van E&O (26-29). In de hoofdklasse won Avanti Wilskracht van Pacelli (39-24).

15 mei