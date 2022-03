Bloedfanatiek! Deze handbalvriendinnen uit Glanerbrug gaan bij Avanti Wilskracht al 17 jaar lang sámen tot het gaatje

Wijntjes drinken op het terras, met elkaar op vakantie naar Lapland: er zijn maar weinig dingen die handbalsters Britt Masselink en Floor Mulder niet samen doen. Al zeventien jaar lang spelen ze in hetzelfde handbalteam, bij Avanti Wilskracht. „Maar we kennen elkaar al vanaf de kleuterklas en misschien zelfs wel langer, doordat onze moeders elkaar goed kennen”, vertelt cirkelspeelster Britt Masselink (28). „We weten niet beter dan dat we veel met elkaar omgaan en op zaterdag samen in de zaal staan te handballen.”

Rond hun vijftiende kwamen de vriendinnen bij Avanti in het eerste team terecht. „We begonnen in de vierde klasse”, zegt opbouwspeelster Floor Mulder (29). „Als je dat vergelijkt met het niveau van nu, de hoofdklasse, dan speelden we destijds in een soort recreatieteam. Pas later hebben we stappen gemaakt.”

Wat heet: samen promoveerden de Glanerbrugse vriendinnen naar de derde, tweede en eerste klasse. „En in 2018 schreven we geschiedenis met onze stap naar de hoofdklasse”, vertelt Masselink trots. Een absoluut hoogtepunt, volgens Masselink en Mulder. „We waren door het dolle heen, vooral omdat we het de jaren daarvoor telkens net niet haalden. Dat was zó frustrerend. In de hoofdklasse horen we thuis, zeker dit seizoen.”