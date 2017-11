Bo Luttikhuis (18) hoopt drie futuretoernooien te spelen in Zuid-Afrika

Haar ouders en zus Puck (21) zijn overtuigd dat ze goed genoeg is om op de wereldranglijst te komen. Zelf heeft proftennisster Bo Luttikhuis uit Hengelo nog dat laatste beetje geloof in zichzelf nodig. Haar eerste buitenlandse tennisreis kan haar daar bij helpen. Gisteravond laat kwam ze aan in Zuid-Afrika, waar ze drie weken blijft en zich zal meten met speelsters uit andere landen. ,,Ik denk dat ik daarna beter in kan schatten hoe ik ervoor sta.''

Jongste zusje

Ze is de dochter van Robert-Jan Luttikhuis, sinds september hoofdtrainer van de gerenommeerde Amstelpark Academy in Amsterdam. Zus Puck is in mei teruggekomen uit Amerika, ze studeerde en tenniste er vier jaar. ,,Toen ik vertrok was ik beter dan Bo, maar elke keer als ik even terug was had ze weer grote sprongen gemaakt. Ze is zo gefocust, traint heel hard. Het is niet leuk als je jonge zusje je voorbij gaat, maar nu ben ik alleen maar trots. Ze is beter, ze wil er voor gaan en ze is zo goed'', zegt Puck, die sportkunde studeert in Groningen. ,,Dat ze toernooien gaat spelen in Zuid-Afrika vind ik ook alleen maar gaaf voor haar.''

Kiki Bertens

Vanaf haar vierde trainde ze bij haar vader, die Nederlandse topspelers als Igor Sijsling, Martin Verkerk en Miriam Oremans onder zijn hoede had. Handiger kon het bijna niet: tot een half jaar geleden was hij eigenaar van tennishal Woolderes in Hengelo, bij het familiehuis om de hoek. Nu is het tijd voor het grote werk, voor de internationale sprong. In Zuid-Afrika hoopt de Twentse aan drie 'futures' op rij deel te kunnen nemen. ,,Ik speel kwalificaties voor het eerste toernooi, weet nog niet of ik binnenkom bij die andere twee. Als dat niet lukt ga ik veel trainen.''