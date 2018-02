Bobsleeër uit Hengelo: ‘Het omgaan met G-krachten maakt de sport uniek’

ENSCHEDE – Het Olympische bobsleeën zit er bijna op in Zuid-Korea. Helaas was er deze spelen geen Nederlandse deelname. Tom den Ouden uit Hengelo deed nog even een gooi naar Pyeongchang, maar staakte die strijd snel. Hoe kijkt de 23-jarige Hengeloër naar de Spelen? En waar let hij in het speciaal op?

Tom, hoe volg jij de Winterspelen en dan met name het bobsleeën?

Den Ouden: ,,Als het even kan probeer ik zoveel mogelijk te kijken. Het is soms lastig uitzoeken wie het bobsleeën uitzendt. Het is jammer dat NPO dat bijna niet doet.”

Waarom is bobsleeën zo’n mooie sport?

,,Het brengt een uniek gevoel. Dat gevoel in combinatie met het werken in een team maakt de sport geweldig. Er komt veel adrenaline vrij. Het is leuk om met die spanningsboog te werken en om met de G-krachten om te gaan. Ik ben daarnaast piloot, dus je moet ook nog controle houden over de bob.”

Is het voor leken te vergelijken met een ritje in een achtbaan?

,,Ja en nee. Het gevoel is soms hetzelfde. Bobsleeën is alleen ruiger, want de overgangen zijn scherper. Daardoor voel je de G-krachten minder snel aankomen. Een achtbaan moet veilig zijn, dus zijn de bochten minder verrassend. Bij bobsleeën kun je daarnaast ook crashen.”

Als jij nu het bobsleeën bekijkt, waar let jij dan speciaal op?

,,Ik ken de baan niet, omdat ik er nog nooit ben geweest. Ik kijk daarom hoe landen verschillende lijnen nemen op de baan. Alle deelnemers kennen de baan namelijk niet super, behalve de Koreanen. Dat is het eeuwige spelletje in het bobsleeën.”

Quote De snelheid ligt rond de 138 kilometer per uur. Dat is een leuke snelheid. Tom den Ouden

Lijkt het je een mooie baan?

,,Ja absoluut. Er zitten een paar snelle bochten op een einde en in het begin zitten enkele mooie combinaties. Daarnaast zitten er op het oog rechte stukken in, maar dit zijn niet recht. De snelheid ligt rond de 138 kilometer per uur. Dat is een leuke snelheid.”

Is het bobsleeën te vergelijken met rodelen en skeleton?

,,Skeleton is nog enigszins te vergelijken met bobsleeën. Kimberley Bos heeft daar deze week de achtste plek behaald. Superknap. Rodelen, waarbij je op je rug ligt, is eigenlijk een totaal andere sport. Ook gevaarlijker. Als je bij bobben en skeleton een bepaalde snelheid en G-kracht haalt, kun je niet meer sturen, niet meer afwijken van je lijn. Bij rodelen is dat anders. Daar vloog acht jaar geleden in Vancouver ook iemand uit de baan.”

Volledig scherm Kimberley Bos in actie tijdens het skeleton. © Getty Images

Heb je zelf ook nog een gooi naar Pyeongchang gedaan?

,,In eerste instantie wel. Voor de zomer van 2017 heb ik als remmer meegedaan in het team van piloot Ivo de Bruin, maar dat werd hem niet. Ik ben toen verder gegaan als piloot en heb een goed seizoen gedraaid. Ik hoop over vier jaar in Peking mee te doen.”

Is dat lastig om je te kwalificeren?