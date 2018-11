Boekelose Keulstra duikt weer op in marathonpeloton

Zaterdag staat ze weer aan de start, voor tachtig rondjes in Heerenveen. Het is de vierde marathon van de KPN Cup, haar derde van deze winter. Pien Keulstra miste in Amsterdam de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, maar in Deventer en Utrecht wist ze keurig de streep te halen. In een onopvallend zwart pak reed Keulstra haar rondjes alsof ze niet was weggeweest. “Dit is gewoon mooi werk, een uurtje bikkelen. De schaatsbeweging verleer ik niet, die kan ik dromen. Ik moet er wel een beetje in komen wat betreft het tactisch rijden”, zegt de 25-jarige Boekelose.