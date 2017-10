Boekpresentatie 'Hennie Kuiper Kampioen Wilskracht' in Denekamp

Wild blij met eerste succes op EK Baan

7:53 BERLIJN - Kirsten Wild heeft Nederland een eerste gouden medaille bezorgd op het Europees Kampioenschap op de baan in Berlijn. De geboren Almelose won donderdagavond de afvalkoers in de Duitse hoofdstad. Daarmee begint Wild - die vier dagen in actie komt bij deze continentale titelstrijd - ijzersterk aan het Europese kampioenschap. Evgenias Augustinas uit Rusland werd tweede, derde was Maria Giulia Confalonieri uit Italië.