Bokser Müllenberg boekt 200ste zege

De partij tegen Vladyslav Mykhailov (Oekraïne) was het 260ste gevecht voor Peter Müllenberg. Zijn tegenstander op het Hongaarse toernooi won ooit in Rotterdam de Europese titel bij de jeugd, nadat hij het jaar ervoor al de wereldtitel bij de junioren had veroverd. In het eliteveld is Mykhailov inmiddels de nummer twee van boksland Oekraïne.