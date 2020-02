Bokser Peter Müllenberg wil via Rotterdam naar Londen voor Tokio

ALMELO - Het NK dit weekeinde in Rotterdam winnen moet geen probleem zijnvoor de Almelose bokser Peter Müllenberg. Het kampioenschap is de eerste stap naar Londen, waar een olympisch ticket voor Tokio ligt te wachten.

Voor Peter Müllenberg breekt een belangrijke periode aan. Wil de geboren Almeloër na de Spelen van Rio (waar hij werd uitgeschakeld in de achtste finale) ook in de ring staan tijdens de Olympische Spelen in Tokio, dan moet de 32-jarige bokser dit weekeinde in Rotterdam de Nederlandse titel veroveren in het zwaargewicht (-91 kg). Alleen de winnaar wordt immers uitgezonden naar Londen, waar volgende maand het Europese olympisch kwalificatietoernooi wordt gehouden.

Finale

Het NK bestaat voor Müllenberg uit welgeteld één partij: de finale. Het toernooi telt in zijn gewichtsklasse slechts drie kandidaten. Omdat de Almeloër uitgeloot was in de eerste ronde, bokst hij gelijk in de finale. De winnaar mag naar het OKT in Londen. Gezien zijn staat van dienst mag van Müllenberg niets minder verwacht worden dan een volgende titel.

Doelwit van liquidatie

Saillant detail is wel dat zijn voorbereiding op dit beslissende jaar alles behalve 'normaal' is. Zo werd Müllenberg afgelopen zomer veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur wegens bedreiging van zijn ex-vriendin, die hun zoontje sinds vorig jaar mei bij hem weghoudt. Bovendien was afgelopen jaar Müllenberg tweemaal het doelwit van een liquidatie, waarbij in totaal achttien keer op hem werd geschoten.

Quote We willen niet dat andere sporters en begelei­ders gevaar lopen als er nog eens een aanslag op hem komt Peter Bonthuis Dat laatste was voor de Nederlandse Boksbond de voornaamste reden om Müllenberg te weren van het nationale trainingscentrum Papendal, legt technisch directeur Peter Bonthuis uit. “We willen niet dat andere sporters en begeleiders gevaar lopen als er nog eens een aanslag op hem komt. Vandaar dat we met Müllenberg hebben afgesproken dat hij elders traint en zijn eigen programma volgt."

De vrees voor weer een nieuwe liquidatiepoging is volgens Bonthuis momenteel niet echt aan de orde, omdat alle betrokkenen rondom de laatste aanslag in hechtenis zitten. "Het is nu inderdaad rustig", laat ook Müllenberg zelf weten. "Ik kan me helemaal richten op het NK en dat gaat prima. Ik sta er goed voor."

Geen A-status

Quote Müllenberg heeft geen A-status bij het NOCNSF, omdat hij niet voldaan heeft aan de norm Peter Bonthuis Dat hij samen met zijn trainer Hennie van Bemmel een individueel programma volgt en onlangs niet met de nationale selectie op trainingskamp in de Verenigde Staten is geweest, heeft niets met de rechtszaak en aanslagen te maken, legt Bonthuis uit. "Müllenberg heeft geen A-status bij het NOCNSF, omdat hij niet voldaan heeft aan de norm. Hij had tijdens de Europese Spelen van 2018 in Minsk bij de laatste vier moeten eindigen. Dat is hem niet gelukt." Daarna is de bokser niet meer in actie gekomen in een officiële wedstrijd.

Olympisch ticket