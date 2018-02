Bondscoach passeert Klaassen uit Goor voor World League

Klaassen is normaliter een vaste kracht voor de Bondscoach, maar de speelster van Het Ravijn behoort ditmaal niet tot de nationale selectie van veertien speelsters. ,,Tja we hebben nu een grote selectie en dan val je soms buiten de boot", reageert Klaassen. ,,Natuurlijk ga ik liever mee dan dat ik hier blijf, maar ik weet ook dat we veel getalenteerde, jonge speelsters in het team hebben."

Havenga over zijn selectie: ,,Ik heb wederom enkele jonge speelsters geselecteerd. We hebben veel potentieel waardoor we iedere positie goed kunnen invullen met meerdere speelsters. Daar maken we optimaal gebruik van. We bouwen aan een ploeg voor Tokyo 2020 en in dat proces passen de wedstrijden in de World League en de LEN Europa Cup uitstekend.”

FINA World League

Nederland strijdt in de FINA World League in een ‘Europese’ poule met Hongarije, Spanje en Rusland om drie plekken voor de Super Final in juni. Eerder won Oranje in de thuiswedstrijd met 7-6 van Hongarije. De ploeg van Havenga verloor daarna van Rusland (9-6) en Spanje (8-11), terwijl Hongarije die teams juist versloeg en daarmee aan de leiding gaat in de poule.

De volgende veertien speelsters melden zich zondagavond in de Hongaarse hoofdstad Budapest: Laura Aarts (Dunaujvaros, Hongarije, keepster), Joanne Koenders (Polar Bears, keepster), Isabella van Toorn (Widex GZC Donk), Brigitte Sleeking (CN Sant Andreu, Spanje), Dagmar Genee (UZSC), Rozanne Voorvelt (ZVL-Tetteroo), Ilse Koolhaas (Vouliagmeni NC, Griekenland), de Bornse Marloes Nijhuis (Vouliagmeni NC, Griekenland), Sabrina van der Sloot (Orizzonte, Italië), Laura van der Graaf (Rapallo, Italië), Vivian Sevenich (UVSE, Hongarije) uit Lichtenvoorde, Simone van de Kraats (Polar Bears), Nina ten Broek (Polar Bears) en Iris Wolves (Polar Bears). Het begeleidingsteam bestaat naast Havenga uit Evangelos Doudesis (assistent-coach), Ineke Yperlaan (teammanager) en Mark Smit (fysiotherapeut).