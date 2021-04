Bonuspunten voor BZC na succesvolle eindsprint

WATERPOLO - BORCULO - Dankzij een spectaculaire inhaalrace heeft Schuurman BZC een verrassende overwinning geboekt op topploeg AZC. Jan Willem Slaghuis bracht BZC vlak voor tijd op 12-11, Bilal Gbadamassi scoorde in de slotseconde in een verlaten doel nog 13-11. Het zijn bonuspunten voor BZC in de strijd om de play offs.

Dikwijls verloor BZC deze competitie wedstrijden in de tweede helft. Van de basiskrachten was op dat moment al zoveel vereist dat BZC het tempo niet meer bij kon benen en de concentratie niet meer op kon brengen. Tegen AZC koos Zeno Reuten in dat opzicht voor een andere benadering.

Ander wisselbeleid

Reuten bracht wat sneller zijn jeugdige wisselspelers. Gevolg was wel dat een snelle 3-0 voorsprong voor BZC ook weer even snel verdween: 3-3. Toen de Alphense sterspelers Robin Lindhout en Andreas Mirales zich meer met het spel en de afwerking gingen bemoeien dreigde AZC zelfs weg te lopen. BZC beet zich echter vast in de tegenstander en stond halverwege toch aan de goede kant van de score: 7-6.

Na rust dreigde het alsnog mis te gaan voor BZC, met name omdat de ploeg meerdere overtalsituaties onbenut liet en de sterkhouders Mika Smelt en Filip Kljajevic al op twee fouten stonden. AZC sloop langzaam maar zeker steeds verder weg en bij 8-11 een kleine vijf minuten voor tijd leek het duel beslist. Maar grootmacht AZC vergiste zich in de veerkracht van de thuisploeg. Nu was het beurt aan de gasten om slordig met de kansen om te gaan en daarvan profiteerde de Borculose formatie.

Wonderschoon

De 12-11 van Jan Willem Slaghuis was wonderschoon na een aanval die kansloos leek. Dat Bilal Gbadamassi er nog 13-11 van maakte door in het verlaten doel te scoren was alleen voor de statistiek van belang.