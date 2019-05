Borhave: doel bereikt, maar dubbel gevoel

De 26-25 nederlaag zaterdag in de eigen kolkende sporthal tegen DSVD hakte er flink in bij Borhave, zowel bij de speelsters als de technische staf. Toch was de selectie volgens trainer Rik Philips klaar voor het beslissende tweeluik tegen Volendam, de kampioen van de nacompetitie in de eerste divisie. Door die duels is een streep gezet. Vanwege de terugtrekking van Dalfsen uit de eredivisie speelt Borhave volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau in Nederland.