Borhave geeft in slotseconde winst uit handen

In de eerste helft was het Borhave dat een duidelijk veldoverwicht had, maar dat niet in doelpunten wist uit te drukken. Na tien minuten was de stand 1-0 in Borns voordeel. In die fase raakten de Bornse dames vier keer het houtwerk. Het was Venlo dat drie keer op rij wist te scoren, waarna de wedstrijd meer in evenwicht kwam. Eline Legtenberg wist zich te onderscheiden met vier doelpunten waarvan twee strafworpen. Halverwege was de stand 10-11.