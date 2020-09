Borhave is DSVD voorbij

Voor Borhavecoach Herman Keppels verliep de competitiewedstrijd, de eerste van het nieuwe seizoen, volgens een scenario waarmee hij zaterdagavond ongetwijfeld volkomen op zijn gemak was gaan slapen. DSVD sputterde in de beginfase nog enigszins tegen, maar daarna nam zijn team het heft in handen. „Ik heb echt geen seconde getwijfeld of wij hier vandaag wel zouden gaan winnen. Klopt, de beginfase was wat onrustig aan onze kant, maar daarna hebben we het uitstekend opgepakt. Wij zijn DSVD voorbij en wij gaan ook zeker niet tegen degradatie knokken. Sterker nog: ik hoop en verwacht dat wij tegen plek vier in de eredivisie aan gaan schuren.”