Borhave kan niet stunten tegen sterker Quintus

Het fysiek sterke Quintus was de eerste helft beter. Na een lange tijd waarin Borhave moeite had met scoren, kwamen zij beter in het spel, mede door Tara Grashof. Zij was goed voor zes treffers waaronder vier strafworpen. Keepster Eslie Wissink van Borhave verrichtte een aantal goede reddingen, maar Quintus ging met een 11-17 voorsprong rusten. Ook in de tweede helft kon Borhave, dat zesde staat in de competitie, er niet voor zorgen dat de punten in eigen huis bleven.