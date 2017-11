Borhave kent geen medelijden met E&O

Pas kort voor de pauze wist Borhave de wedstrijd naar zich toe te trekken, resulterend in een 14-12 voorsprong bij rust. Na de pauze was de thuisploeg vrij dominant, had voortdurend het initiatief, maar miste het net iets te veel kansen. Uiteindelijk was de 30-25 overwinning dik verdiend. Borhave nestelt zich door de overwinning stevig in de middenmoot, terwijl E&O na vier gespeelde wedstrijden nog steeds puntloos is.