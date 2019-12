Borhave komt niet voorbij Volendam

WATERPOLO Nederlaag voor gekortwiek­te mannen­ploeg Ravijn

7 december LEIDEN - De waterpoloërs van Het Ravijn hebben zaterdag in een uiterst merkwaardige ontmoeting verloren van ZVL. In Leiden was de thuisploeg met 12-11 te sterk. Het Ravijn blijft ondanks het verlies op de vijfde plaats in de eredivisie.