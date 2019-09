Borhave opent seizoen met zege in derby tegen DSVD

DEURNINGEN - DSVD en Borhave hebben zaterdagavond de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de eredivisie gespeeld. De Twentse ploegen openden met een derby die in het voordeel van Borhave uitviel. De ploeg uit Borne won met 20-17.

DSVD schoot uit startblokken. De ploeg speelde vol energie en kwam snel op 2-0. Borhave kwam echter terug tot 2-2 en liep daarna uit. Kim te Wierik, het zusje van profvoetballer Mike bij FC Groningen, maakte haar eerste goal voor Borhave. De van Bentelo overgekomen speelster is een van de nieuwelingen bij de Bornse eredivisionist.

De wedstrijd ging daarna gelijk op. Marloes Scholten kreeg in de eerste helft vier strafworpen voor DSVD en benutte er drie. Eline Legtenberg mist in de slotfase van de eerste helft een strafworp voor Borhave. De twee ploegen gingen rusten bij een stand van 9-10.

Laatste fase

Na rust maakten beide ploegen veel fouten, kwamen eenvoudige passes niet aan en werd slordig omgegaan met doelkansen. Na een gelijke stand van 11-11 liep Borhave uit naar twee doelpunten voorsprong. Niet veel later miste Marloes Scholten haar tweede strafworp. Dat deed DSVD niet veel goeds. In de laatste tien minuten trok een iets geslepener Borhave de zege over de streep. Dat leverde een 20-17 eindstand op.

Borhave-trainer Herman Keppels, de opvolger van de vertrokken Rik Philips, was vooral blij met de zege. Het spel van zijn ploeg verdient nog wel wat verbeteringen, sprak hij na afloop. „Twintig doelpunten voor is te weinig voor ons, dat hadden er vanavond minimaal dertig moeten zijn. We moeten beter omgaan met onze kansen. Deze zege geeft vertrouwen voor de start van het seizoen”, aldus Keppels.

Pijntjes

Zijn collega bij DSVD, Jildou Dijkstra, kon op zich leven met de nederlaag. „Deze wedstrijd was eigenlijk de eerste die we met een complete selectie speelden. In de voorbereiding hebben we veel pijntjes gehad, waardoor we nog niet helemaal op elkaar zijn ingespeeld. Dat zie je terug in de afronding, wat beter moet. Vanavond zag je duidelijk dat we scherpte missen, de concentratie was niet altijd goed. We zijn een heel jonge ploeg, de jongste is zestien en de oudste volgens mijn 24 jaar.”

Dijkstra ziet haar ploeg dit seizoen zeker nog groeien. „Dit is een nederlaag met potentie. Ons streven is om uit de degradatiepoule te blijven, maar dan moet je wel dit soort wedstrijden winnen.”

Vorig seizoen

De derby was meteen de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen van de eredivisie. DSVD is voor het tweede jaar op rij begonnen op het hoogste niveau, Borhave voor de vierde maal. Borhave eindigde vorige seizoen zevende, DSVD een plekje lager op plek acht. In de degradatiepoule won Borhave in Deurningen met 27-25, maar het laatste duel tussen Borhave en DSVD eindigde in 25-26.

DSVD was daarmee veilig, terwijl Borhave een beslissing moest spelen tegen Volendam, maar die wedstrijd ging niet door omdat Dalfsen zich terugtrok. Daardoor bleef Borhave in de eredivisie en promoveerde ook Volendam.