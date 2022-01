Borhave pakt in derby tegen DSVD broodnodige zege

Twentse coureur Viscaal hoopt nog altijd op de Formule 1: ‘Ik heb hoe dan ook veel levenserva­ring opgedaan’

ALBERGEN - Na zijn eerste seizoen in de Formule 2 is het de vraag wat het nieuwe jaar brengt voor Bent Viscaal (22). De coureur uit Albergen droomt nog altijd van de Formule 1, maar hij is ook reëel. „Alleen goed kunnen racen is niet genoeg.”

31 december