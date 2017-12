Borhave verliest nipt in slotfase van hoogvlieger

Baanwielrenster Kirsten Wild uit Almelo Nederlands kampioene omnium

23 december APELDOORN - Kirsten Wild is zaterdag in Omnisport Apeldoorn Nederlands kampioene op het omnium geworden. Nadat de geboren Almelose de scratch, de afvalkoers en de temporace op haar naam gebracht had, bleek de renster van Cylance ook in de afsluitende puntenkoers bij de les.