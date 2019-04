Borhave verslaat DSVD in handbal-thriller

In een sfeervolle en bomvolle sporthal was het DSVD dat in eigen huis uitstekend begon. Na de 2-1 stand was het Borhave dat geleidelijk aan het initiatief nam en naar een 3-6 voorsprong werkte. DSVD kwam sterk terug en even later volgde de gelijkmaker: 6-6.

Opnieuw wisten de bezoekers afstand te nemen en weer een voorsprong te pakken, maar toonde de Deurningse formatie wederom te beschikken over veerkracht. De jonge ploeg, die in de degradatiepoule vecht voor klassebehoud in de eredivisie van het Nederlandse handbal, knokte zich weer op gelijke hoogte 10-10. De ploegen gingen de rust in met een stand van 12-13 in het voordeel van Borhave.

Na rust speelde Borhave aanvankelijk erg slordig en kon DSVD het initiatief overnemen, met een 17-15 tussenstand als gevolg. Borhave herpakte zich en kwam op 17-18. DSVD bleek in de volgende fase sterker, maakte gelijk en liep uit naar 17-15.

Ditmaal zat Borhave beter in de wedstrijd, ondanks twee speelsters minder die met twee minuten tijdstraf op de bank zaten. DSVD gaf zich wederom niet gewonnen en zette een stand van 24-21 op het scorebord. Met nog tien minuten te spelen leek de wedstrijd te zijn gespeeld, maar niets was minder waar in Sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen. Waar bij DSVD de ballen het net niet meer wisten te raken, was Borhave stukken doeltreffender. Drie treffers op rij later was de stand weer gelijk. Eenmaal wist DSVD nog raak te gooien, maar in de slotfase heerste Borhave. Nadat bij een score van 25-26 de laatste aanval van DSVD niet tot de gelijkmaker leidde, strooide Borhave nog wat extra zout in de wond door in de allerlaatste seconden nog eens raak te gooien: 25-27.