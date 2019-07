Borne geniet van het grote Oranje

Het is iets voor half acht als het Wilhelmus klinkt door sporthal De Veste. Niet voor het eerst, want Apollo 8 was al eens gastheer tijdens een jeugdinterland. Het grote Oranje was echter nog nooit te gast in Borne. Hoewel het slechts een oefenpotje betreft, maakt dat de vereniging niet minder verheugd. “Apetrots ben ik dat ze hier zijn”, zei Gerrit Snellers, gisteravond de centrale coördinator in De Veste. “We vieren dit jaar ons jubileum, bestaan 50 jaar. Dat het Nederlands team hier dan komt geeft het jubileum extra glans.”