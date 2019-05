Bornsche Matenloop beleeft fraaie eerste editie

“Toen we verhuisden naar de Bornsche Maten viel me op hoeveel mensen hier hardlopen,” vertelt initiatiefneemster Ingrid Prigge. Ze nam contact op met de wijkraad en al snel stond een team in de steigers dat de loop binnen een jaar neerzette. “Lopers van buiten waren vooral verrast over de afwisseling in het parcours.” Want een simpel stratenparcours was het allerminst: het buitengebied werd opgezocht, maar ook gravelpaden en heuveltjes, waardoor de loop het karakter van een semi-cross kreeg.