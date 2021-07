Bornse beachvolleyballer Stefan Boermans naar laatste vier in Gstaad

Tips voor je Tourpoule van Twentse pro: ‘Als die jongen de druk van de natie aankan, gaat ie heel goed zijn’

22 juni REUTUM - Maurits Lammertink uit Reutum is profrenner en beschikt derhalve over inside information uit het peloton, waar je als deelnemer aan de Lezerstour je voordeel mee kunt doen. In Baskenland zag hij een Fransman excelleren die hij tipt voor Toursucces. „Die is echt goed.”