Bornse keepster Grob heeft bij Dalfsen het plezier teruggevonden

Voor Evelien Grob (27) is het iedere keer weer een gekke gewaarwording om in sporthal 't Wooldrik de uitkleedkamer in te moeten. Van haar zesde tot haar vijftiende handbalde ze bij Borhave, daarna maakte ze de overstap naar Olympia. Via Kwiek Raalte en Hellas Den Haag kwam ze in Duitsland terecht, waar ze drie jaar voor TV Koblenz / Weibern speelde en een jaar voor TV Nellingen in de Bundesliga.