Bornse Marloes Nijhuis kan zege niet pakken in Griekse waterpolofinale

De eerste twee wedstrijden werden ook al gewonnen door Olympiakos. De derde zege dinsdag was genoeg in de best-of-five serie. Vouliagmeni speelde een uitstekend seizoen, maar was in de competitie en in de beker niet opgewassen tegen het ijzersterke Olympiakos. In het tweede finaleduel kwam Nijhuis zondag één keer tot scoren.