Bornse Mirjam Pol blij dat deel van etappe in Dakar Rally gecanceled werd

„Ik ben verschrikkelijk blij dat het tweede gedeelte van de special werd gecanceld vandaag (vanwege de wind). Op kilometer 4 zag ik al een helikopter bij iemand die eraf gegaan was. Het was één grote valpartij, leek het wel. In de buurt van kilometer 120 ging het ook mis met een rijder. Ikzelf ging er bij kilometer 118 heel ongelukkig af. Mijn lip en de binnenkant van de mond zijn kapot, maar vooral mijn bovenbenen zijn heel pijnlijk. De motor is wel oké. Ik moet nog wel terug naar de organisatie omdat mijn sentinel (een soort alarmsysteem dat veilig inhalen mogelijk maakt) los zit, ik denk dat ik die heb geraakt. Die moet opnieuw bevestigd worden.”

Van Merksteijn

Peter van Merksteijn stond woensdag niet aan de start van de tiende etappe. De Hengeloër was een dag eerder met zijn Toyota Hilux over de kop geslagen. De wagen raakte daardoor zwaar beschadigd en kon door het team niet meer hersteld worden. Van Merksteijn, bezig aan zijn vijfde Dakar, stond op een 58ste plaats in het algemeen klassement. Zijn beste dagklassering in deze editie was een twaalfde plek in de achtste etappe,