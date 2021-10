Bornse motorrijdster Mirjam Pol pakt wereldtitel Women’s Baja World Cup

Uitslagen en verslagen korfbal: nieuwe trainer Amicitia begint met nederlaag

ENSCHEDE - Rick Keus, de nieuwe trainer-coach van Amicitia, zag in zijn eerste wedstrijd de eersteklasser verliezen van ODIK. Het Almelose AKC slaagde erin om titelkandidaat Juventa via 14-14 een punt af te snoepen. Ook het Enschedese Rigtersbleek deed het uitstekend door in Opende OKO met 15-18 te verslaan. Wat gebeurde er nog meer?

24 oktober