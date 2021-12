Bornse renster Moniek Tenniglo herstelt op Tenerife van ingrijpende maagoperatie; overgeven tijdens koers verleden tijd

Moniek Tenniglo is een domestiek. Een sjieke naam, maar het werk is simpel: knechten. Alles geven voor de kopvrouw in de ploeg of de sprinter die het in de finale af kan maken. De geboren Albergse hoeft niet in de schijnwerpers of op de voorgrond, laat haar maar lekker beulen in de koers. Ploeggenootjes helpen aan goede uitslagen, Tenniglo ziet het als een eervolle taak. Ze doet dat al vanaf 2014.