Bosman uit Nijverdal verovert tweede plaats in eerste etappe Arden Challenge

Olympische kampioenen krijgen elk een boom, paralympiërs delen er 3

10 april HENGELO - Ze is vooral blij met de erkenning, maar had zelf alle gouden paralympische kampioenen een eigen boom gegund. Handbiker Jennette Jansen uit Westerhaar is een van de Twentse topsporters die deze maand in het Olympisch Park Twente wordt geëerd.