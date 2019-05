Bosman wint Omloop van de Hoekse Waard

“Als voormalig crosser kan ik een bocht net wat scherper aansnijden dan een ander. Ik wilde eigenlijk als eerste door die laatste bocht, maar er kwam een renner onderdoor. Achteraf niet zo erg, want het was best nog wel ver naar de streep. Ik ben aangegaan en was even bang dat ik nog te vroeg was, maar ik zag gelukkig niemand meer onderdoor komen. Mooi dat ik de koers goed aanvoelde door met mijn ploeggenoot Max Kroonen uit Diepenveen mee te zitten in de beslissende ontsnapping en super dat ik het af kon maken.”

Bosman zette een stapje terug van een continentale werkgever naar een clubploeg en ging ook aan een maatschappelijke loopbaan werken. “Eigenlijk is het mijn taak in het team om de jonge renners wat van het wielrennen bij te brengen. Daarom is het ook zo leuk dat we hier met twee man vooruit waren. De les van vandaag? Dat het handig is om met twee man mee te zitten in zo’n groep omdat je dan wat het spel beter kunt spelen. En dat crossen ook handig is met een aankomst als deze.” Voor zijn team VolkerWessels zorgde het voor een versteviging van de koppositie in het ploegenklassement van de competitie. “Ik had het er op de heenweg nog over mijn ploegleider Rik Reinerink, dat het voor de dagzege net even tegenzat de afgelopen weken. Vaak is het een kwestie van blijven proberen. Gelukkig viel hier alles wel op zijn plaats en winnen we de wedstrijd én verstevigen we de koppositie. Beter kan het gewoon niet in zo’n klassieker.”