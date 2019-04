Boven is derde in Parijs-Roubaix junioren

De coureur van De Zwaluwen-Almelo was tevreden. “Ik had een aantal keren zelf geprobeerd aan te vallen, maar kreeg niet echt de ruimte. Maar het is niet zo dat ik hier nu sta te balen dat ik niet gewonnen heb. Vooraf had ik niet durven denken op het podium te kunnen staan, maar mijn benen waren super en ik bleef aardig gevrijwaard van pech. Nadat Toumire en Hidde weg waren gereden, reed de Amerikaan nog voor me. Ik dacht dat ik voor plek vier zou rijden, maar kon toch nog bij de Amerikaan aansluiten. Toen Garrison eenmaal op de baan in Roubaix nog zijn schoen strak trok, ben ik direct aangegaan. Dat was het moment. Ik ben heel content met deze derde plek in deze prachtige wedstrijd.”