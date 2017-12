Bovo overtuigend langs Vrivo

Sporters op Social Fledderus als 'Mister Oliebol', Kirsten Wild in de gewichten

19 december ENSCHEDE - In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. In deze editie hangt wielrenster Kirsten Wild in de gewichten en is Mark-Jan Fledderus 'Mister Oliebol'.